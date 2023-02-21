Логачева Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева Евдокия (Авдотья) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1811 ст.

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Логачев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матросова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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