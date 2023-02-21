Логачева Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1811 ст.
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матросова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Логачев Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно