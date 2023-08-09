Ергашев Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения15.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888 ст.
Отец: Ергашев Михаил Дмитриев
Мать: Анфия Семенова
Рождение ребёнка
15.07.1908
Дочь: Евдокимова Марина
Мать ребёнка: Суворова Евгения Иванова
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно