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Ергашев Петр Михайлов

Место рождения

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

15.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888 ст.

Отец: Ергашев Михаил Дмитриев

Мать: Анфия Семенова

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1908

Дочь: Евдокимова Марина

Мать ребёнка: Суворова Евгения Иванова

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Евгения Иванова

Смерть
Неизвестно