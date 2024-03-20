Лесная Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесная Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Лесной Федор Осипов

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Лесная Василиса Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Лесная Ульяна Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Лесной Павел Осипов

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Лесная Катерина Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Лесная Настасия Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Лесная Евгения Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Лесная Анна Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Лесная Марина Осипова

Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Осип Николаев

Смерть
Неизвестно
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