Лесная Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Лесной Федор Осипов
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Лесная Василиса Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Лесная Ульяна Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Лесной Павел Осипов
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Лесная Катерина Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Лесная Настасия Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Лесная Евгения Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Лесная Анна Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Лесная Марина Осипова
Отец ребёнка: Лесной Осип Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесной Осип Николаев
Смерть
Неизвестно