Пытьев Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1968
Дата смерти04.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1989
Сын: Пытьев Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Пытьева Екатерина Павловна
Камышевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1993
Сын: Пытьев Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Пытьева Екатерина Павловна
Смерть
04.11.2021