Пытьев Вячеслав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пытьев Вячеслав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1968

Дата смерти

04.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1989

Сын: Пытьев Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Пытьева Екатерина Павловна

Камышевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1993

Сын: Пытьев Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Пытьева Екатерина Павловна

Смерть
04.11.2021
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