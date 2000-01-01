Соколов Василий Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Киприанович

Соколов Василий Киприанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Киприан Иванович

Мать: Соколова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
15.01.1912

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
09.04.1916

Сын: Соколов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close