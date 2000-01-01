Соколов Василий Киприанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Соколов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
15.01.1912
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
09.04.1916
Сын: Соколов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Соколов Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно