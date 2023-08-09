Симонова Соломония Федоровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1874
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1875
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1879
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1885
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно