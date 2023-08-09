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Симонова Соломония Федоровна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1875

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.07.1879

Сын: Симонов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Симонов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.07.1885

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Симонов Ефим Григорьевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно