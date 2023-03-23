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Жила Кондрат Дамианович

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Место рождения

Черниговская губерния, Конотопский уезд, с. Курень

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Конотопский уезд, с. Курень
Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.

Дочь: Мацко Наталия Кондратьевна

Мать ребёнка: Мацко Иулиания Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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