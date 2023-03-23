Жила Кондрат Дамианович
Место рожденияЧерниговская губерния, Конотопский уезд, с. Курень
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Конотопский уезд, с. Курень
Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.
Дочь: Мацко Наталия Кондратьевна
Мать ребёнка: Мацко Иулиания Гаврииловна
Смерть
Неизвестно