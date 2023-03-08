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Зимарева Антонина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1953

Дата смерти

08.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1953

Отец: Зимарев Гаврил Антонович

Мать: Зимарева (Зимарева) Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис

Смерть
08.03.2023
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похоронена в г. Орле на Лужковском кладбище

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