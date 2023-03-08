Зимарева Антонина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1953
Дата смерти08.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис
Смерть
08.03.2023
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похоронена в г. Орле на Лужковском кладбище