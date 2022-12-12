Боронин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1927
Сын: Баронин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна
Смерть
1972