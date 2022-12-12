Боронин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Баронин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронина Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Боронина Елена Емельяновна

Смерть
1972
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