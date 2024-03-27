Дементьев Иван Матвеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Дата рождения1930
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980