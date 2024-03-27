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Дементьев Иван Матвеевич

Место рождения

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла

Дата рождения

1930

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дементьев Матвей Ильич

Мать: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
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