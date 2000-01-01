Давлетшина Мафтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина Мафтуха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1954

Сын: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетшина Фатима Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Мударис Ишмухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Мурфаиз Ишмухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Исмагил Ишмухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Ислам Ишмухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Ишмухамат Султанович

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