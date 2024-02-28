Аверин Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Аверин Никита Егорович
Мать: Аверина Аксинья
Рождение ребёнка
30.08.1921
Сын: Аверин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
04.12.1923
Дочь: Васильева (аносова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Аверин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Аверин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверина Ольга Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
село Песковатское Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
1980
город Калуга