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Аверин Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Аверин Никита Егорович

Мать: Аверина Аксинья

Рождение ребёнка
30.08.1921

Сын: Аверин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
04.12.1923

Дочь: Васильева (аносова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Аверин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Аверин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Аверина Ольга Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Ольга Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
село Песковатское Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
1980
город Калуга
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