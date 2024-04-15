Чернышева Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1883 ст.

Дочь: Матрона Артемовна

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.

Сын: Чернышев Яков Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1891 ст.

Сын: Чернышев Дамиан Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.

Сын: Чернышев Ефим Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.03.1896 ст.

Сын: Чернышев Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-R?i=202&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.

Сын: Чернышев Илья Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZW-R?i=94&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1901

Сын: Чернышев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.

Сын: Чернышев Тимофей Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-B?i=731&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Еким Андреевич Куценко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Артемий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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