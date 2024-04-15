Чернышева Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1883 ст.
Дочь: Матрона Артемовна
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PV-F?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
02.10.1891 ст.
Сын: Чернышев Дамиан Артемьевич
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
13.03.1896 ст.
Сын: Чернышев Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-R?i=202&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZW-R?i=94&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
Рождение ребёнка
10.06.1905 ст.
Сын: Чернышев Тимофей Артемьевич
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Емельянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-B?i=731&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Еким Андреевич Куценко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно