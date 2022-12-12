Капустян (Пономаренко) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономаренко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Харченко Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Рождение ребёнка
29.11.1909
Сын: Капустян Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Рождение ребёнка
15.08.1913
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Капустян Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капустян Кирилл
Смерть
Неизвестно