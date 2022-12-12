Капустян (Пономаренко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустян (Пономаренко) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Харченко Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Рождение ребёнка
29.11.1909

Сын: Капустян Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Рождение ребёнка
1911

Сын: Капустян Иван Кириллович

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Капустян Петр Кириллович

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Капустян Лука Кириллович

Отец ребёнка: Капустян Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустян Кирилл

Смерть
Неизвестно
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