Нигометжанова (Жалитова) Рауза Бергалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигометжанова (Жалитова) Рауза Бергалеевна

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Место рождения

Баргалино, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

26.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Баргалино, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
02.11.1975

Муж: Нигометжанов Гайнулла Ансарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1976

Дочь: Валеева Альбина Гайнулловна

Отец ребёнка: Нигометжанов Гайнулла Ансарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.12.1982

Дочь: Нигометжанова Светлана Гайнулловна

Отец ребёнка: Нигометжанов Гайнулла Ансарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крановщица.
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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