Нигометжанова (Жалитова) Рауза Бергалеевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1954
Бракосочетание
02.11.1975
Рождение ребёнка
03.06.1976
Дочь: Валеева Альбина Гайнулловна
Отец ребёнка: Нигометжанов Гайнулла Ансарович
Рождение ребёнка
20.12.1982
Дочь: Нигометжанова Светлана Гайнулловна
Отец ребёнка: Нигометжанов Гайнулла Ансарович
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщица.
Место жительства
Неизвестно