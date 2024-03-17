Егорова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1897

Муж: Егоров Андрей Степанов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Егоров Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Егоров Андрей Степанов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Егоров Андрей Андреев

Отец ребёнка: Егоров Андрей Степанов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1905

Сын: Егоров Василий Андреев

Отец ребёнка: Егоров Андрей Степанов

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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