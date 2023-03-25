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Шнайдер Ксения Андреевна
Шнайдер Ксения Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2021
Пол
Женский
Отец
Шнайдер Андрей Викторович
1993 г.р.
Мать
Шнайдер (Зубкова) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021
Отец:
Шнайдер Андрей Викторович
Мать:
Шнайдер Анастасия
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