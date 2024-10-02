Kaukin / Kaukinen Pekka Matinpoika
Место рожденияMuolaa, Wiipurin lääni, Finland
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Kaukin / Kaukinen Herman Pietarinpoika
Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Wirkki (Kaukin / Kaukinen) Helena Pietarintytär
Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär
Смерть
Неизвестно