Kaukin / Kaukinen Pekka Matinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaukin / Kaukinen Pekka Matinpoika

Место рождения

Muolaa, Wiipurin lääni, Finland

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Kaukin / Kaukinen Matti Eskonpoika

Мать: Kaukin / Kaukinen Walborg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaukin / Kaukinen Markus Pietarinpoika

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kaukin / Kaukinen) Saara Pietarintytär

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaukin / Kaukinen Juho Pekanpoika

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kaukin / Kaukinen) Beata Pietarintytär

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Рождение ребёнка
1770

Сын: Kaukin / Kaukinen Herman Pietarinpoika

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Wirkki (Kaukin / Kaukinen) Helena Pietarintytär

Мать ребёнка: Kaukin / Kaukinen (Kanninen) Maria Bertilintytär

Смерть
Неизвестно

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