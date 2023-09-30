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(Путятова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Путятов Иван Филиппович

Мать: (Казакова) Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матрашов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
25.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович

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