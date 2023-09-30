(Путятова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матрашов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Матрашов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1947