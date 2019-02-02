Кальмина (Сатина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияСелитьба, Нижегородская область, Россия
Дата рождения14.01.1927
Дата смерти02.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кальмин Василий Алексеевич
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кальмин Василий Алексеевич
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область