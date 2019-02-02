Кальмина (Сатина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Сатина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Селитьба, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

02.02.2019

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: Сатин Алексей Александрович

Мать: Сатина Мария Васильевна

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Василий Алексеевич

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
17.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Василий Алексеевич

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальмин Василий Алексеевич

Смерть
02.02.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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