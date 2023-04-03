Жукова Мария Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти12.02.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Корней Иванов
Мать: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Жуков Павел Федоров
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Рябушина Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
12.08.1821
Дочь: Василиса (Васса) Федорова
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Жуков Родион Федоров
Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1868