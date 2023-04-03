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Жукова Мария Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

12.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Корней Иванов

Мать: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Жуков Павел Федоров

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Рябушина Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Жуков Варфоломей Федоров

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1821

Дочь: Василиса (Васса) Федорова

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Жуков Родион Федоров

Отец ребёнка: Жуков Федор Афанасьев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Федор Афанасьев

Смерть
12.02.1868
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
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