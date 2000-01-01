Князева (Смирнова) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Смирнова) Варвара Егоровна

Князева (Смирнова) Варвара Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1888

Дата смерти

11.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: Смирнов Георгий Иларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1910 ст.

Муж: Князев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.

Дочь: Безденежных Александра Владимировна

Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич

деревня Мартыненки (поч.Денисовский)
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вохмянина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепрева Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич

Смерть
11.06.1970
деревня Гогли
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close