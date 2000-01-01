Князева (Смирнова) Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1888
Дата смерти11.06.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Отец: Смирнов Георгий Иларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.
Дочь: Безденежных Александра Владимировна
Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич
деревня Мартыненки (поч.Денисовский)
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вохмянина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепрева Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Князев Владимир Николаевич
Смерть
11.06.1970
деревня Гогли