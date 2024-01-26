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Кожухов Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.2011

Дочь: Кожухова Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
28.03.2017

Сын: Кожухов Артём Юрьевич

Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
25.02.2023

Сын: Кожухов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

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