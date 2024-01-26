Кожухов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.2011
Дочь: Кожухова Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
28.03.2017
Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
25.02.2023
Сын: Кожухов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна