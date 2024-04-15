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Немков Федот Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Немков Александр Петрович

Мать: не указана

Место жительства
С 31.12.1856
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 31.12.1856
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Ольга Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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