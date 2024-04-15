Немков Федот Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Немков Александр Петрович
Место жительства
С 31.12.1856
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 31.12.1856
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены в деревню Чаинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Ольга Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно