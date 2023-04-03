Бек Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1949

Дочь: Топоркова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович

Рождение ребёнка
03.09.1951

Дочь: Кирпичева Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович

Рождение ребёнка
03.09.1951

Сын: Бек Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович

Рождение ребёнка
25.07.1954

Дочь: Тэц Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бек Николай Ульянович

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