Бек Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1949
Дочь: Топоркова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович
Рождение ребёнка
03.09.1951
Дочь: Кирпичева Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович
Рождение ребёнка
03.09.1951
Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович
Рождение ребёнка
25.07.1954
Дочь: Тэц Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бек Николай Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно