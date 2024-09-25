Хаматулла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хаматулла

Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфулла

Мать: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хизбулла

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майкамал

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадар

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафа

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Шамсикамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагамат

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мурза

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1906

Дочь: Сайфуллина Миниамал Хаматовна

Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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