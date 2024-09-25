Хаматулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хизбулла
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майкамал
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадар
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафа
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагамат
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мурза
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Рождение ребёнка
13.03.1906
Дочь: Сайфуллина Миниамал Хаматовна
Мать ребёнка: Абдуллина Шамсикамар
Смерть
Неизвестно