Гималетдин Бахтеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Давыдов Бахтей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1854
Мать ребёнка: Мухаръямова Сагида
Рождение ребёнка
06.08.1857
Мать ребёнка: Мухаръямова Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаръямова Сагида
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно