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Гималетдин Бахтеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Давыдов Бахтей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Гималетдинов Фархутдин

Мать ребёнка: Мухаръямова Сагида

Рождение ребёнка
06.08.1857

Сын: Гималетдинов Сайфутдин

Мать ребёнка: Мухаръямова Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаръямова Сагида

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно