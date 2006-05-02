Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения15.02.1928
Дата смерти02.05.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928
Отец: Ишмухаметов Аюп Газизович
Мать: Ишмухаметова Минъямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1949
Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович
Рождение ребёнка
10.03.1956
Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович
Рождение ребёнка
18.01.1958
Рождение ребёнка
08.01.1960
Рождение ребёнка
25.09.1961
Рождение ребёнка
31.01.1963
Рождение ребёнка
18.02.1965
Рождение ребёнка
18.02.1971
Смерть
02.05.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно