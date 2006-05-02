Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

15.02.1928

Дата смерти

02.05.2006

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
1954 г.р.
1956 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928

Отец: Ишмухаметов Аюп Газизович

Мать: Ишмухаметова Минъямал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
13.06.1949

Сын: Юсупов Хамза Зуфарович

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Юсупов Рафкат Зуфарович

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
10.03.1956

Сын: Юсупов Гумар Зуфарович

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
18.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
08.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
31.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
18.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Рождение ребёнка
18.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Зуфар Закирович

Смерть
02.05.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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