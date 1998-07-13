Иванов Сабир Мазаир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сабир Мазаир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1971

Отец: не указан

Мать: Федосеева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1992

Дочь: Иванова Кристина Сабировна

Мать ребёнка: Дубровина Костылева Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1998

Сын: Кайгородов Константин Сабирович

Мать ребёнка: Кайгородова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородова Евгения

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