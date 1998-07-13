Иванов Сабир Мазаир
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1971
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1992
Дочь: Иванова Кристина Сабировна
Мать ребёнка: Дубровина Костылева Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1998
Сын: Кайгородов Константин Сабирович
Мать ребёнка: Кайгородова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайгородова Евгения