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Букатина Ирина Владимировна
Букатина Ирина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1985
Пол
Женский
Отец
Букатин Владимир Николаевич
1960 г.р.
Мать
Букатина (Муха) Ольга Федоровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1985
Отец:
Букатин Владимир Николаевич
Мать:
Букатина Ольга Федоровна
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