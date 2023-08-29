Букатина Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1985

Отец: Букатин Владимир Николаевич

Мать: Букатина Ольга Федоровна

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