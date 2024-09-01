Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Станевич) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Станевич Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станевич Константин Александрович

Отец ребёнка: Станевич Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станевич Игорь Александрович

Отец ребёнка: Станевич Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станевич Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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