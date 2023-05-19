Некрасов-Зуев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1866
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1892
Дочь: Глафира Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Филаретова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно