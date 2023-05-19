Некрасов-Зуев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов-Зуев Александр Александрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1866

Жена: Некрасова Ольга Филаретова

Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1892

Дочь: Глафира Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Филаретова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно