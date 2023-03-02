Пастушкова (Кудрикова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушкова (Кудрикова) Ольга

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Место рождения

ст. Павелец Скопинский район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудриков Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

ст. Павелец Скопинский район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
ст. Павелец Скопинский район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
ст. Павелец, Скопинский район, Рязанская область
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