Пастушкова (Кудрикова) Ольга
Место рожденияст. Павелец Скопинский район, Рязанская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудриков Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
ст. Павелец Скопинский район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
ст. Павелец Скопинский район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
ст. Павелец, Скопинский район, Рязанская область