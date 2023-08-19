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Мансур
Мансур
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Наиля
1946 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь:
Наиля
Мать ребёнка:
Гульсем
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