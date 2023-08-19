Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Наиля

Мать ребёнка: Гульсем