Поляков Филипп Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: Поляков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1894 ст.
Жена: Полякова Дария Максимова
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Дочь: Агафия Филипповна
Мать ребёнка: Полякова Дария Максимова
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Полякова Дария Максимова
Смерть
Неизвестно