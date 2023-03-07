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Поляков Филипп Семенович

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Поляков Семен

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.10.1894 ст.

Жена: Полякова Дария Максимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Дочь: Агафия Филипповна

Мать ребёнка: Полякова Дария Максимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Полякова Дария Максимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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