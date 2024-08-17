Хорошев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988

Отец: Чарушин Владимир Аркадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошева (Одинцова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева (Одинцова) Анна Дмитриевна

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