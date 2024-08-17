Хорошев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1988
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988
Отец: Чарушин Владимир Аркадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хорошева (Одинцова) Анна Дмитриевна