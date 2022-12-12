Широков Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Широков Егор Ефимович
Мать: Широкова Надежда
Рождение ребёнка
?.04.1871
Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1879 ст.
Сын: Широков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1889
Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно