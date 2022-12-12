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Широков Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Широков Егор Ефимович

Мать: Широкова Надежда

Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Широков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
21.08.1879 ст.

Сын: Широков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1889

Сын: Широков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Федосья Петровна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно
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