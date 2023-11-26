Зивлов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зивлов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зивлов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зивлова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно