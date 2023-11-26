Зивлов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зивлов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зивлов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зивлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зивлов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зивлов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зивлова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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