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Баранов Дмитрий Геннадьевич
Баранов Дмитрий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1997
Пол
Мужской
Отец
Баранов Геннадий Геннадьевич
1968 г.р.
Мать
Баранова (Похиленко) Елена Евгеньевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1997
Отец:
Баранов Геннадий Геннадьевич
Мать:
Баранова Елена Евгеньевна
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