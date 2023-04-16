Нюганен Адам Симонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен Адам Симонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Нюганен Симон Матвеев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно