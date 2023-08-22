Оглы Вэша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Оглы Таня Амсеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглы Моисей
Мать ребёнка: Оглы Тюляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглы Афина
Мать ребёнка: Оглы Тюляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглы Маджари
Мать ребёнка: Оглы Тюляна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглы Тюляна