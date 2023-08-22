Оглы Вэша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглы Вэша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Оглы Таня Амсеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглы Моисей

Мать ребёнка: Оглы Тюляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглы Афина

Мать ребёнка: Оглы Тюляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглы Маджари

Мать ребёнка: Оглы Тюляна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглы Тюляна