Михайлова (Добрынина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1903
Дата смерти23.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Богач Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Михайлов Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
21.05.1934
Сын: Михайлов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1998