Михайлова (Добрынина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Добрынина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1903

Дата смерти

23.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Богач Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Михайлов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1934

Сын: Михайлов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Владимирович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Григорий Владимирович

Смерть
23.02.1998
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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