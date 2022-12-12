?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Попов Моисей
Отец ребёнка: Попов Сергей
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Сын: Попов Филип
Отец ребёнка: Попов Сергей
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Сергей
Смерть
До 1858