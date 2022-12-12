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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1850 г.р.
Между 1853 и 1854 г.р.
Между 1855 и 1856 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Моисей

Отец ребёнка: Попов Сергей

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Сын: Попов Филип

Отец ребёнка: Попов Сергей

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Сергей

Смерть
До 1858
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