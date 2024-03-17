Покровский Сергей Сергеевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Сергей Сергеевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покровская Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Елезарова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Елезарова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елезарова Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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