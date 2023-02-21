Чичасова (Новикова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Новиков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чичасов Николай
Отец ребёнка: Чичасов ?
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Некрасов Александр
Отец ребёнка: Чичасов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чичасов ?
Смерть
1963