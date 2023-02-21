Чичасова (Новикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичасова (Новикова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Новиков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чичасов Николай

Отец ребёнка: Чичасов ?

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Некрасов Александр

Отец ребёнка: Чичасов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичасов ?

Смерть
1963
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