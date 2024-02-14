Кролевец Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец (Троян) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец Тина

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Кролевец Константин

Мать ребёнка: Кролевец Тина

Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Кролевец Николай

Мать ребёнка: Кролевец Тина

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно

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