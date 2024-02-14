Кролевец Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кролевец Сергей Дорофеич
Мать: Кролевец (Троян) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кролевец Тина
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Кролевец Константин
Мать ребёнка: Кролевец Тина
Рождение ребёнка
14.05.1946
Сын: Кролевец Николай
Мать ребёнка: Кролевец Тина
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно