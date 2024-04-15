Балим Юлиания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.03.1876 ст.
Алексей Карпович Слюсаренко
Рождение ребёнка
24.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.
Сын: Балим Степан Венедиктович
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-2?i=362&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.05.1884 ст.
Дмитрий Карпович Слюсаренко
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
Рождение ребёнка
25.03.1888 ст.
Дочь: Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.01.1890 ст.
Сын: Балим Федосий Венедиктович
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
Восприемник
27.01.1891 ст.
Иван Иванович Головченко
Рождение ребёнка
02.04.1893 ст.
Дочь: Анастасия Венедиктовна
Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно