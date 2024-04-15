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Балим Юлиания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Карпович Слюсаренко
Рождение ребёнка
24.07.1879 ст.

Сын: Балим Роман Венедиктович

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.

Сын: Балим Степан Венедиктович

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-2?i=362&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Карпович Слюсаренко
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Сын: Балим Павел Венедиктович

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.03.1888 ст.

Дочь: Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.01.1890 ст.

Сын: Балим Федосий Венедиктович

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Головченко
Рождение ребёнка
02.04.1893 ст.

Дочь: Анастасия Венедиктовна

Отец ребёнка: Балим Венедикт Филиппович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балим Венедикт Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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