Kinnunen Juho Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKinnunen Juho Heikinpoika

Kinnunen Juho Heikinpoika

avatar

Место рождения

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.01.1892

Дата смерти

14.02.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.08.1926

Сын: Kinnunen Erkki Olavi

Мать ребёнка: Helena Juhontytär

Vuoksela, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Helena Juhontytär

Смерть
14.02.1951
Kalvola, Hämeen Lääni, Kanta-Häme, Finland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close