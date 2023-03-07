Kinnunen Juho Heikinpoika
Место рождения
Дата рождения14.01.1892
Дата смерти14.02.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1926
Сын: Kinnunen Erkki Olavi
Мать ребёнка: Helena Juhontytär
Vuoksela, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Helena Juhontytär
Смерть
14.02.1951
Kalvola, Hämeen Lääni, Kanta-Häme, Finland