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Коломиец Василий Геннадьевич
Коломиец Василий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Коломиец (Бахал) Александра Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1989
Отец: не указан
Мать:
Коломиец Александра Васильевна
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