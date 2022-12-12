Краснов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Краснов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1917
Жена: Краснова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Краснов Александр Иванович
Мать ребёнка: Краснова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Краснова Вера Алексеевна
Смерть
?.11.1941