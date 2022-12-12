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Краснов Иван Яковлевич

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Краснов Яков

Мать: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Краснова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Краснов Александр Иванович

Мать ребёнка: Краснова Вера Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Краснов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Краснова Вера Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
?.11.1941
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